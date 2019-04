Spalletti: "Nainggolan può rimettere tutto a posto. Giocherà D'Ambrosio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine della conferenza stampa di quest'oggi, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport per fare il punto sulla situazione attuale della squadra nerazzurra alla vigilia della trasferta di Frosinone.

Partiamo da quello che ha scritto su Instagram, per tenere tutti concentrati sul presente.

"Sì, per mettere a fuoco quello che è veramente importante, cioè il nostro compito che va portato sino in fondo essendo noi professionisti dell'Inter. Dobbiamo guadagnarci un posto nelle prime quattro. Siccome ci sono dei momenti che possono disturbare o distogliere l'attenzione su quello che veramente conta, bisogna tener conto sempre del bene dell'Inter".

Il Frosinone è in salute: come la vede?

"Sarà una partita difficile, perché loro nelle ultime due gare hanno portato a casa risultati importantissimi. Baroni sta lavorando benissimo, sia dal punto di vista tattico che psicologico: andare a giocare lì ora diventa un punto scomodo. Se poi questa squadra la mettiamo in quell'ambiente e il sentimento per il calcio dei suoi tifosi, servirà il massimo che abbiamo a disposizione. Non si tratta di superare un dosso, ma una vera e propria montagna".

Chi gioca tra Lautaro e Icardi?

"Beh, non posso dire chi gioca tra Perisic e Keita, tra Candreva e Politano, tra De Vrij e Miranda, tra Cedric e D'Ambrosio, tra Asamoah e Dalbert...".

Ne sciolga almeno uno di questi dubbi.

"Tra D'Ambrosio e Cedric, faccio giocare D'Ambrosio".

Lautaro è pronto per un minutaggio importante?

"Si è allenato bene con tutto il resto del gruppo, è a disposizione. Poi quello lo dice sempre il campo".

Senza Brozovic, a centrocampo perdete una pedina importante: può essere fondamentale l'apporto di Nainggolan?

"Non può, deve esserlo. Lui per sfortuna è venuto a mancare in diverse partite quest'anno e non è mai stato in condizione di poter far vedere il suo valore. Ora ci sono tutti gli ingredienti per evidenziare la sua forza caratteriale: c'è molto da guadagnare per il finale di campionato, ha a disposizione la possibilità di rimettere tutto a posto".