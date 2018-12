Spalletti: "Nainggolan sospeso per rispetto gruppo Inter, out solo oggi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Mi è sembrata un'Inter forte dall'inizio alla fine, abbiamo vinto meritatamente per certi versi perché abbiamo creato molto. Potevamo anche perderla se Asamoah non ci metteva una pezza. Inter-Napoli è stata una bellissima partita, giocata da due squadre con buon calcio, che hanno fatto girare la palla in velocità e meritavano entrambe, in modo diverso, di vincere".

Su Lautaro Martinez: "Si sta allenando bene, sta facendo ciò che deve fare. Nelle ultime partite è entrato in campo e poteva dare di più. Stasera si è fatto trovare pronto, ma giocare con un centrocampista in meno contro il Napoli poteva essere difficile perché loro fanno girare bene la palla a duemila orari, hanno tantissima qualità".

Sul caso Nainggolan: "Ad inizio anno nello spogliatoio si fanno regolamenti. E nello spogliatoio ci sono io. Se succedono delle cose evidenti, per rispetto del gruppo, io devo far rispettare queste regole. Nei giochi di squadra il pallone è fondamentale, il regolamento uguale. E' stato tenuto fuori solo per questa gara, come principio e come idea, oltre la multa. Col fatto che i soldini i calciatori li hanno magari te li danno e poi lo rifanno. Invece stare fuori è una cosa in più".

Sei deluso da un giocatore che hai fortemente voluto? "Ha avuto dei comportamenti che non vanno bene. L'abbiamo voluto tutti in squadra, è il profilo che ci può dare una mano nella personalità in campo".

Su Joao Mario: "Sa giocare a calcio, ha qualità nel palleggio e sa saltare l'avversario. Fisicamente e caratterialmente la gestisce come uno che ha qualità. In determinati momenti ci vuole fantasia per diventare estrosi. Ma da un certo punto in poi ci vuole l'esecutività. Lui a volte non riesce ad alternare bene queste due cose. Ma stasera è stato importante perché se non tieni il pallone contro il Napoli ti fa male, con tutta la qualità che ha".

Che differenze ci sono tra Perisic e Politano? "Ivan è un giocatore da fascia. Anche Politano per certi versi, ma quando viene dentro al campo va meglio con le sue caratteristiche. Perisic ha accelerazioni più cattive, è più di corsia. Ma è importante anche in fase di ripiegamento. Con le scelte di oggi a centrocampo avere Ivan che ti dà fisicità fa quadrare tutti i numeri".

Sui cambi: "Oggi abbiamo avuto la possibilità di fare le sostituzioni che dovevamo. Keita e Lautaro hanno dato forza ulteriore al reparto offensivo".

Sul tiro di Icardi al 1': "E' stato bravo perché s'è fatto trovare sveglio nel leggere la situazione. Ha un calcio importante e l'ha fatto vedere".