Spalletti: "Noi alla pari della Lazio. Al Napoli Scudetto manuale del calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, ha parlato anche della stagione della sua Inter, della Lazio e non solo nella conferenza stampa di oggi. "Come Inter abbiamo dimostrato al di là dei numeri che possiamo giocarcela alla pari con la Lazio. Loro sono forti, hanno fatto un grande campionato. Come il Napoli che adesso si sminuisce. Gli azzurri hanno vinto lo scudetto del manuale del calcio. Senza trofei, ma hanno fatto divertire tutti, anche me. I biancocelesti hanno meritato. Noi siamo stati criticati perché non abbiamo reso senza le Coppe. Invece io dico che con l'Europa League ad esempio avrei potuto far giocare di più Dalbert, mettendolo in condizione di potersi esprimere al meglio. A noi nessuno ha regalato niente".