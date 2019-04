Spalletti: "Non c'è mai stata anti-Juve. I gol presi fanno la differenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, Luciano Spalletti ha commentato il pareggio arrivato con la Roma: "C'era il rischio di disunirsi, andando ad attaccare perché facevamo fatica, serviva equilibrio. Lautaro Martinez fuori? Veniva da un infortunio al polpaccio, è rientrato da poco e non volevo rischiarlo. Voi parlate sempre degli attaccanti ma sono i gol presi che fanno la differenza prima dei gol fatti, è quello che alza il livello della classifica, se si da merito a quelli che segnano si sminuiscono gli altri. Asamoah? Asamoah ha fatto bene, è calciatore tecnico, rapido, ha aperto spesso gli spazi per andare ad attaccare. Ancelotti ha detto che non c'è mai stata l'anti-Juve? Sono d'accordo con Ancelotti. Quest'anno sono partiti forte, poi hanno avuto un momento in cui hanno allentato, ma avevamo talmente tanto margine, bisogna fare loro i complimenti e dire bravi".