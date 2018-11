Spalletti: "Non ci siamo depressi dopo Bergamo. Ora gare decisive"

Fonte: fcinternews.it

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter Tv poco prima della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone: "Dalle partite vinte non ci dobbiamo portare dietro glorie particolari, da quelle in cui usciamo sconfitti non servono le depressioni, Sono cose che succedono, soprattutto se l'avversario si è dimostrato fortissimo come l'Atalanta in quel contesto. Noi siamo pronti: i Nazionali stanno bene. gli internazionali che erano qui alla Pinetina pure. Quindi si vogliamo giocare la prima partita di un pacchetto di gare importanti per il nostro futuro".

Su Keita: "Non gli manca niente, è sfacciato, che è una caratteristica confinate con la garra".

Sul Frosinone: "Penso la stessa cosa che penso del nostro calcio: è una squadra allenata da persone che sanno fare calcio, con calciatori talentuosi".

Sul turnover: "Non riesco a capire quando si dice turnover, noi abbiamo una squadra di calciatori da Inter. Parlare di titolari e riserve non è nel nostro modo di ragionare, chiaro che i tre punti di domani siano importantissimi".

Sulla possibile difesa a 3: "È possibile, la possiamo comporre facilmente e la sappiamo anche sviluppare bene. Ma domani difesa a quattro".