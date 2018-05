Spalletti: "Non ho seguito Crotone-Lazio. Parole di Icardi? Ha solo meriti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le parole rilasciate ieri da Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, a margine del memorial Neri-Ferramosca tenutosi a Castelfiorentino: "Non ho seguito Crotone-Lazio, ho acceso solo a partite finite", ha detto Spalletti che prosegue. "Dichiarazioni di Icardi? Se siamo ancora in lotta per guadagnarci un posto in Paradiso, molto merito è suo. È lui che ha determinato molti di quei punti che ci permettono di essere ancora in vita. Mauro non ha demeriti, ha solo meriti. Tutti i miei giocatori stanno bene nell'Inter e ci vogliono rimanere. Chiaro che entrare in Champions farebbe da traino per tante situazioni, però loro vogliono continuare a giocare nell’Inter. Nessuno fa discorsi dubbiosi, tutti sono molto chiari". Infine, una indicazione di formazione in vista del match dell'Olimpico: "Probabile che Gagliardini ci sarà".