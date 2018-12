Spalletti: "Non mi frega dei complimenti senza aver completato l'opera"

Fonte: FcInterNews

Ovviamente deluso Luciano Spalletti quando si presenta anche davanti ai microfoni di InterTV per analizzare lo 0-1 beffardo dell'Allianz Stadium. "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma fa parte del nome che portiamo il fatto di non andare a cercare dei meriti se quello che facciamo non gli diamo un valore - dice il tecnico -. Non bisogna calare la tensione in quei momenti, specie dopo aver sbagliato le situazioni per andare in vantaggio. Non c'è nulla che risarcisce il dispiacere di non aver portato a casa un po' di premio partita. La squadra ha condotto la gara, poi il risultato va portato via. Non ce ne frega niente dei complimenti senza aver completato l'opera".

È un ko che crea i presupposti per migliorare?

"Quando c'è il comportamento giusto diventa importante per continuare a credere in quello che stiamo facendo. Però poi bisogna riuscire a essere nelle condizioni di dare tutto per tutta la partita. Non va bene essere più leggero e meno esecutivo ogni tanto: è un difetto che nel calcio lo paghi a caro prezzo. Può succedere anche nelle altre partite se non fai questo passo a completamento del lavoro".

Ora tre giorni per preparare il match col PSV.

"Ci faremo trovare pronti. è una partita importantissima. Oggi abbiamo fatto valutazioni anche in quest'ottica, visto che in Champions siamo in numero ristretto".