Spalletti non si nasconde: per la sua Inter vuole un mercato da big

Luciano Spalletti non si nasconde. Nella serata di ieri il tecnico dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Premium Sport, ribadendo ancora una volta come siano necessari dei giocatori forti per competere ad alti livelli, nella fattispecie in Champions League: Per arrivare tra le prime quattro servono giocatori forti, che trovano le soluzioni da soli. Ci vuole però quel calciatore che ha conoscenza di quello che serve in certe partite lì e risolve certe cose da solo. La Champions è bellissima, è la Disneyland del calcio dove i calciatori rivivono i sogni da bambino”.

Parole che in un certo senso sembrano sconfessare i nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati ai nerazzurri. Verdi, Politano, Barella. Giocatori forti, anche di buona prospettiva futura, ma sicuramente non corrispondono ai profili che possono permettere alla squadra di fare il salto di qualità e di gestire il doppio impegno. Calciatori fatti e finiti, del calibro di Nainggolan, Di Maria, Vidal o Benzema, gente che ha già vinto e che può ancora puntare a farlo in un club come quello nerazzurro. Con Lautaro Martinez che a questo punto rappresenterà la scommessa su cui puntare per la prossima stagione. Adesso comincia la vera sfida per Suning.