Spalletti non vuole le big: quattro squadre da evitare assolutamente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Chi voglio evitare nel sorteggio di Nyon? Spero di non incontrare una delle più forti". Nella conferenza stampa post partite della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna Luciano Spalletti è stato chiaro e non ha detto le frasi che a volte si sentono dire in queste occasioni, tipo che prima o poi si devono incontrare tutte o che per arrivare fino in fondo la sua Inter dovrà sfidare anche le più forti. L'allenatore nerazzurro ha le idee chiare e probabilmente sa anche che alla sua squadra serve ancora un altro po' di tempo per diventare definitivamente in grado di competere nelle competizioni europee, visto anche che pochi giocatori hanno la giusta esperienza europea per poter arrivare fino a Baku. Serve ancora qualche passaggio alla sua Inter e l'aiuto dovrà arrivare anche da Nyon dove oggi alle 13 verranno estratti gli accoppiamenti degli ottavi.

Ma chi sono le squadre che Luciano Spalletti non vorrebbe incontrare? E quali sono invece le più abbordabili? Partiamo dalle prime: quattro avversarie da evitare su quindici: Chelsea, Napoli, Siviglia e Arsenal sono senza ombra di dubbio le candidate più forti alla vittoria finale dell'Europa League e per tornare alle parole dello stesso allenatore non sarebbe un'ottima notizia pescarne una. A seguire ci sono poi Valencia, Benfica, Eintracht Francoforte (che ha battuto due volte la Lazio quest'anno) e Salisburgo (giustiziere dei biancocelesti nella passata edizione). Squadre non irresistibili ma con trasferte logisticamente complicate sarebbero invece Zenit San Pietroburgo, Dinamo Kiev e, soprattutto, Krasnodar, mentre se Spalletti potesse scegliere siamo sicuri che opterebbe per una tra Rennes, Villarreal, Dinamo Zagabria e Slavia Praga. Tra qualche ora tutto sarà ufficiale ma in casa Inter è già l'ora di iniziare a fare gli scongiuri.