Spalletti, oggi l'addio all'Inter. Resta però da definire la buonuscita

Domani ci sarà l'annuncio di Conte, ma intanto oggi sarà il giorno di un’altra comunicazione ufficiale, quella dell’esonero di Luciano Spalletti, legato ancora all’Inter da un contratto fino al 2021. Il club - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha scelto di far passare qualche ora in più per la comunicazione dopo il lutto che ha colpito l’allenatore: al funerale del fratello Marcello ieri era presente il direttore sportivo Piero Ausilio.

Nessun incontro - Non ci sarà però l’incontro, l’appuntamento che aveva messo in programma l’Inter nei giorni scorsi. Marotta ha però già avuto modo di parlare telefonicamente con il tecnico, comunicando una decisione che oggi sarà semplicemente formalizzata. E non è escluso che la prossima settimana il faccia a faccia con Marotta possa andare realmente in scena, anche per discutere dell’argomento più scottante, la buonuscita che l’Inter intende proporgli. Accordo tutt’altro che scontato, peraltro, anche in considerazione della voglia dell’allenatore toscano di prendersi un anno sabbatico.