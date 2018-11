Spalletti: "Per battere il Barça serve che tutti alzino il livello di gioco"

In vista della sfida contro il Barcellona, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato a InterTV: "Serve il massimo, che ognuno di noi metta le qualità che ha a disposizione del collettivo perché un calciatore soltanto non può determinare il risultato contro una scuola di calcio di questo livello. Ci vuole che tutti siano leader veri e alzino il livello complessivo. Ce ne vogliono tanti perché il Barcellona ne ha 11 più le riserve. Penso soprattutto ai comportamenti in campo, alla convinzione di poter direzionare la giocata come vogliamo. I ragazzi li vedo cresciuti, migliorati, li trovo con carattere forte. Anche loro sono stimolati a dare il massimo. Rafinha? Cercherà di rifarci vedere che è un giocatore forte e non abbiamo colto l'occasione di trattenerlo. Ma non è stata una scelta nostra, semplicemente una possibilità che non potevamo sfruttare".