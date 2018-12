Spalletti può sorridere: il Rapid Vienna è in crisi anche in Austria

Dolorosa retrocessione in Europa League soprattutto per come si era messa al giro di boa, con i nerazzurri avanti di 5 lunghezze sul Tottenham. Sulla carta se questa squadra se la giocherà seriamente (e non come l'orribile campagna 2016-17) può davvero far suo un torneo col quale ha storicamente una certa ascendenza. A testimoniarlo le tre Coppa UEFA vinte negli anni '90.

Ottavo (su 12) in classifica nella Bundesliga austriaca, il Rapid Vienna sta vivendo un momento abbastanza particolare, con una formazione quasi del tutto autoctona.

Percorso in Europa

La rimonta contro il Tottenham nella gara d'esordio poteva essere la svolta della stagione, con Icardi e Vecino a ribaltarla negli ultimi minuti. La paura e la mancata esperienza in un torneo dal quale l'Inter mancava da 7 anni. Il mancato successo contro il PSV già eliminato vanifica gli sforzi iniziali.

Inter-Tottenham 2-1

PSV-Inter 1-2

Barcellona-Inter 2-0

Inter-Barcellona 1-1

Tottenham-Inter 1-0

Inter-PSV 1-1

Percorso in Europa

La vittoria contro i Rangers di giovedì scorso ha sancito una qualificazione quasi storica, più che altro perché la formazione era la peggiore del lotto. Villarreal al primo posto, Spartak Mosca sorpassato.

Rapid Vienna-Spartak Mosca 2-0

Rangers-Rapid Vienna 3-1

Villarreal-Rapid Vienna 5-0

Rapid Vienna-Villarreal 0-0

Spartak Mosca-Rapid Vienna 1-2

Rapid Vienna-Rangers 1-0

La stella - Mauro Icardi

Argentino, classe 1993. C'è poco da dire di un giocatore che tutta Italia conosce. Poniamo solo un dato, relativo a quanto fatto in questa Champions League, la sua stagione d'esordio: 6 presenze, 4 reti. E sempre in gol a San Siro, cosa mai riuscita prima d'ora a un giocatore dell'Inter.

La stella - Boli Bolingoli-Mbombo

Accostato al Torino nelle scorse finestre di mercato, Bolingoli-Mbombo è da un anno in Austria, giocando da esterno sinistro che proviene dal Bruges. È il cugino di Romelu e Jordan Lukaku, ha già giocato 22 partite in stagione.

L'undici tipo

4-2-3-1 o 4-3-3 a seconda degli interpreti per Luciano Spalletti, con la possibilità di ruotare molti uomini mantenendo alta la qualità.

Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

L'undici tipo

Unica punta Alar, Veton Berisha a destra e Knasmuller dietro la punta. Il Il tecnico Djuricin utilizza un 4-2-3-1 molto quadrato.

Strebing; Muldur, Hofmann, Barac, Potzmar; Schwab, Ljubicic; Berisha, Knasmuller, Bolingoli-Mbombo; Alar.

Percentuali passaggio del turno: Inter 90% - Rapid Vienna 10%