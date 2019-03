Spalletti: "Quando c'è l'Inter non si scherza, bisogna dare il massimo"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il microfono di Inter TV, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato in vista della gara di domani contro l'Eintracht Francoforte.

Cos'ha insegnato la partita di Francoforte? "Che se usiamo la personalità, oltre alla qualità di cui disponiamo, si può fare risultato. Se entriamo timorosi come abbiamo fatto giovedì nella ripresa loro faranno il loro gioco".

Quali saranno le chiavi della partita? "Loro sanno giocare in contropiede, sanno forzare portando molti uomini sulla linea difensiva perché hanno forza e impatto nella ricerca dei gol. Dovremo tenerli distanti dalla nostra area per evitare complicazioni, loro tengono le due punte davanti e quindi probabilmente troveremo qualche spazio per attaccare con più forza. Però le marcature preventive sulla perdita di palla diventano fondamentali".

C'è la giusta concentrazione per affrontare questa partita e il derby? "Sì, ma dobbiamo prestare attenzione alla gara di domani. Di solito il tuo andare dipende da come fai i primi passi, se questi sono corretti anche quelli successivi andranno meglio".

Ci saranno soluzioni alternative come la difesa a tre? "Sì, poi abbiamo un calciatore come Skriniar che ha giocato da mediano, De Vrij che da giovane lo ha fatto; D'Ambrosio e Cedric sanno attaccare e spingere sulla fascia. Questo è un dubbio che vi lasciamo fino all'inizio della partita".

Ci saranno 14mila tifosi tedeschi ma quasi 50mila a San Siro, la carica ci sarà per entrambe? "Il fatto è così evidente: ai nostri tifosi basta che ci sia l'Inter per essere presenti a soffiare alle spalle; è una cosa che ci deve dare la responsabilità. Quando c'è l'Inter non si scherza, bisogna fare il massimo".