Spalletti: "Ricostruzioni su Conte-Inter sono un'offesa per Marotta"

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Quando si viene da una sconfitta come quella con la Lazio è chiaro che c'è dispiacere. Poi però c'è il modo di lavorare, il sistema, e bisogna allenarsi sempre in modo corretto per organizzare i nostri principi di gioco. Giovedì sera la squadra è stata dentro lo svolgimento della partita fino in fondo. Ho visto i calciatori metterci il cuore nel secondo tempo e anche nei supplementari".

E' arrivato il momento di reinserire Perisic?

"Valuterò molto l'allenamento e la sua condizione psicologica. Ha fatto vedere di essere dentro la situazione, di volerci dare il suo contributo e noi del suo contributo abbiamo bisogno. Per me il calciatore è forte e ci può dare molto per consolidare la crescita fatta negli ultimi 18 mesi di lavoro".

E' arrivato il momento del riscatto per Nainggolan?

"Si, anche perché questi calciatori di cui si sta parlando hanno un carattere forte. Lui non s'è potuto allenare con continuità per l'accavallarci dei problemi fisici che ha avuto, ma mi aspetto anche da lui una reazione".

Le ultime notizie su Conte le hanno dato fastidio?

"Figurati... Io sono uno che ha chilometri con la tuta del tecnico di una squadra. L'ho riempita per molte ore della mia vita questa divisa. Conte può andare dove gli pare e Marotta può tentare di prendere il meglio per l'Inter dove vuole. Io devo solo riuscire a consolidare le cose buone che abbiamo fatto per riportare la squadra dentro la quarta posizione in classifica perché solo mantenendo questa solidità si può ambire a vincere dei titoli. Però Marotta è uno che sa come si fa, dire in un momento come questo che Conte va in sede a incontrare Marotta è un'offesa alla sua intelligenza. Questo comportamento qui non è un comportamento all'altezza di un professionista come Marotta, sono tutte cose un po' inventate. Le somme si tireranno a fine stagione".