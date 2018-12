Spalletti risponde al padre di Lautaro: "Attacca più l'Inter che me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha risposto così alle dichiarazioni forti del padre di Lautaro Martinez nei suoi confronti. "Quando ci sono dichiarazioni rese pubbliche, se son vere, si analizzano. Io della famiglia Martinez conosco solo Lautaro. E' importante che si renda conto che il suo papà, con queste parole, attacca l'Inter più che me. Danneggiano la sua immagine e il rapporto con i suoi compagni. Per diventare un top player bisogna saper gestire pressioni e contesti. Poi è chiaro che in certi momenti ci si deve far sentire. Lui non ha bisogno di nessuno che lo protegga, è un uomo forte, in campo e fuori".