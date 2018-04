Spalletti, score da incubo contro la Juve: una vittoria in 22 gare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il suo profilo twitter, la Juventus ha messo in evidenza le statistiche riguardanti Luciano Spalletti e le sue sfide di Serie A contro i bianconeri. Decisamente negativo lo score per il tecnico di Certaldo che in 22 circostanze s'è imposto una sola volta: quattro i pareggi, 17 le vittorie della Juventus.

L'unica vittoria è arrivata nella passata stagione: la Roma di Spalletti vinse 3-1 all'Olimpico.