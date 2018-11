Spalletti: "Se alleno l'Inter è merito anche dello Spezia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti non ha voluto mancare alla festa per i 30 anni di “Orogoglio Spezzino” e non potendo essere presente alla cena tenutasi nella giornata di ieri ha deciso di intervenire telefonicamente nel corso della serata per parlare del suo trascorso da calciatore bianconero (120 presenze fra il 1986 e 1990): “Grazie per avermi chiamato, sarei venuto molto volentieri. Ricordatevi che io sono diventato allenatore dell'Inter grazie alle persone che ho incontrato nel tragitto della mia carriera. Voi – ha aggiunto il tecnico come riporta cittadellaspezia.com – mi avete insegnato quello che doveva essere il mio comportamento per diventare un grande allenatore”.