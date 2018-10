Spalletti, senti Scaloni: "Icardi e Lautaro possono giocare insieme"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il 4-0 all'Iraq, il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato delle sue scelte in tema di formazione e convocazioni.

Icardi e Lautaro insieme dal primo minuto.

"Non è un'idea da scartare. Giochiamo in una maniera differente, con vari centrocampisti, ma non escludo che possano giocare entrambi: i grandi giocatori hanno sempre posto nelle grandi squadre, a patto che la squadra funzioni. Se vedo che funziona con tutti e due o con uno solo prenderò la decisione opportuna, però non scarto niente".

Sul Brasile.

"Cercheremo di fare un'altra partita. L'assenza di Messi ci spinge a giocare di più come squadra. Quella con l'Iraq era una prova difficile per noi, ci siamo allenati solo per pochi giorni però abbiamo fatto bene".