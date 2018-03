Spalletti sicuro: "Sarò l'allenatore dell'Inter anche il prossimo anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti non ha alcun dubbio sul suo futuro. Nel corso della conferenza stampa odierna, così s'è espresso il manager dell'Inter: "Sono già venuti i direttori e io sarò l'allenatore dell'Inter anche l'anno prossimo".

