Spalletti: "Sostegno Marotta? Ok, ma dice che da solo non ce la fai"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha risposto a una domanda sulle parole di sostegno offerte dal nuovo ad Marotta dopo l'eliminazione dalla Champions: "Io mi sarei sentito in discussione anche se avessi passato il turno, perché quando alleni una squadra come l'Inter, al massimo puoi non sentirti in discussione quando vinci la partita, ma poi parte subito l'analisi su quanto potresti fare in più rispetto a quanto fatto. Le critiche non mi creano alcun fastidio. Il supporto che mi vogliono dare è una cosa che mi dà anche fastidio a sentirmelo dire, perché quando uno ti dà supporto, ti dice: "Ti voglio bene" ma allo stesso tempo ti dice: "Ti aiuto perché non ce la fai". Le parole in questo senso portano ad ammalarti anche rispetto a quanto un giornalista può scrivere. Le sue parole fanno piacere ma, per come la sento io, i messaggi di sostegno che mi dicono di non mollare non mi piacciono. Io le motivazioni e le soluzioni le cerco dentro me stesso. La conosco questa materia, ci sono già passato. Sono entrato in spogliatoi con 15 sconfitte di fila sul groppone. Fa piacere se qualcuno ti dà supporto, ma allo stesso tempo chi ti dà supporto, ti dice che da solo non ce la fai. Lo fa involontariamente, ma fa un danno oltre alla rassicurazione stessa".