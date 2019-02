Spalletti, stoccata a Pioli: "Il capezzolo è fallo di mano, il polpastrello no"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter torna in campo, contro il Cagliari, dopo la grande delusione per il calcio di rigore subito nella gara contro la Fiorentina. In conferenza stampa, Luciano Spalletti è tornato sull'argomento VAR, non lesinando una stoccata al collega Stefano Pioli: "Secondo me quello che hanno creato col VAR è un meccanismo perfetto, dal punto di vista della macchina. Poi, come è stato detto, probabilmente le macchine vanno sempre guidate, ci vuole un'intesa e ci sono anche degli episodi che sono anche difficili da valutare allo schermo. Non è il caso dell'ultimo, ma ci sono anche episodi che lasciano il dubbio. Io non ho da dare consigli su come va migliorato, secondo me l'hanno costruito in maniera giusta e corretta, come avevo già detto in precedenza. Bisogna soltanto affinare l'intesa ed essere abituati all'uso del VAR, che può essere richiamato anche più volte, perché se gli episodi che capitano nella partita sono tanti si può intervenire anche cinque o sei volte. Se serve per la correttezza della partita è giusto che si vada a vederlo, ecco. Tutto a posto, il VAR è una cosa importante e bisogna continuare a usarlo. Quello è il futuro: il fatto che ce lo stiano copiando tutti è per questo. Quello che ha detto il direttore mi sembra corretto, ha parlato lui di questo e io non voglio andare a creare dei dubbi su quello che è stato il messaggio che lui ha voluto mandare, rimane quello e io sono d'accordo su quello che ha detto Marotta".

Sulle valutazioni di Pioli sul VAR.

"Ha ragione lui, stiamo facendo confusione: ci è tornato anche sulla conferenza dopo. Quelli della mano non sono polpastrelli ma capezzoli: se ti sbatte la palla su un capezzolo come successo a D'Ambrosio è mano, ma se ti sbatte sul polpastrello come successo a Hugo non succede niente. Ha ragione lui, noi dobbiamo continuare a fare quello che dobbiamo fare perché abbiamo un obiettivo fondamentale".