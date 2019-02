© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter va avanti con i suoi capitani, anche senza la fascia sul braccio di Mauro Icardi. È questo il pensiero espresso da Luciano Spalletti, tecnico nerazzurro, oggi in conferenza stampa: "Handanovic aveva già fatto il capitano, Ranocchia si mette sempre di traverso per difendere l'Inter. Noi di leader ne abbiamo in squadra. Ci metto anche Borja Valero".

Qualcuno ha paragonato le incomprensioni con Icardi con quelle passate a Roma con Totti.

"Non ho preso io questa decisione, ma la società. Non credo mi si possa imputare nulla".