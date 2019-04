Spalletti su Icardi: "Negli ultimi giorni i messaggi giusti. Senza i social..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi è pienamente recuperato e sarà a disposizione per la sfida contro il Genoa. Dopo aver annunciato la sua convocazione, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti spiega il motivo per cui l'ex capitano è di nuovo in gruppo: "Negli ultimi allenamenti che ha disputato, senza mandare messaggi tramite social, s'è meritato la riconquista. La nostra è una tifoseria che sa valutare e prendere le giuste posizioni. Sa valutare, sa vedere, è venuto ad allenarsi domenica mentre la squadra era in ritiro. Ieri s'è preso le randellate durante l'allenamento, è tornato a sudare con tutti e la nostra tifoseria sa benissimo capire quali sono i segnali corretti. Lui ora crede nella maniera giusta".

Successivamente, Spalletti è tornato ancora una volta sull'attaccamento all'Inter: "Io finché rimarrò qui staro dalla parte dell'Inter e così devono ragionare tutti. Stare dalla parte dell'Inter vuol dire stare dalla parte della società, della squadra, dei tifosi e un pochino anche dalla mia. Non dalla parte di un calciatore solo, ma del gruppo. Tutto il resto è noia".