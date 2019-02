Spalletti su Lautaro: "Sta facendo bene, considerato il carico che ha"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Lautaro sta facendo quello che mi aspettavo, anzi proprio perché c'è questo carico si sta disimpegnando molto bene". Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato del rendimento di Lautaro Martinez, chiamato negli ultimi tempi a giocare da titolare al centro dell'attacco dell'Inter, vista l'assenza di Mauro Icardi: "Nell'ultima partita ha fatto vedere anche due o tre numeri dei suoi, è riuscito a saltare l'uomo nello stretto, a far salire la squadra. È andato a puntare la linea difensiva da solo, è un calciatore che ha più qualità da mettere a disposizione della squadra e questa cosa qui che sente adesso lui l'ha gestito molto bene, c'era il rischio che uno perdesse un po' del suo valore o delle caratteristiche, dovendo andare poi a spiegare quello che sarà il reparto offensivo dell'Inter e lo deve spiegare da solo. Secondo me sta crescendo in maniera imponente. Sia come partite giocate sul campo, viste da tutti, sia come comportamento in allenamento, come punto di riferimento offensivo per i compagni. I suoi compagni si fidano di lui e sono tranquilli con lui davanti".