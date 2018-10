Spalletti su Rafinha: "Lo ringrazio. Non è rimasto per problemi di tempo"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Barcellona, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti ha parlato anche di Rafinha, suo ex giocatore nella passata stagione: "Colgo l'occasione per ringraziarlo per ciò che ci ha dato lo scorso anno, è stato fondamentale per noi. Mi farebbe piacere rivederlo giocare ma penso che possa crearci molti problemi perché conosce molto bene il calcio. Non so cosa farà Valverde però, credo che comunque andrà avanti con il 4-3-3. Se mi sarebbe piaciuto trattenerlo? Non potevamo fare mercato nel momento in cui potevamo riscattarlo e successivamente era ormai troppo tardi. Le nostre operazioni sono state spesso legate alle uscite e il Barcellona non ha voluto nessuno dei nostri. Cercheremo di fargli vedere che qualcosa di buono ce l'abbiamo".