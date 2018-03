Spalletti sui giocatori in prestito: "Kondogbia? Se non lo riscattano..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti s'è così espresso sui calciatori di proprietà del club nerazzurro che stanno giocando altrove: "Kondogbia che sta facendo molto bene. Se non esercitano il diritto... dipende da loro. Nagatomo e Joao Mario hanno giocato gare molto interessanti. Gabigol fa gol e si diceva non fosse in grado".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.