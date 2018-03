Spalletti sui riscatti di Cancelo e Rafinha: "Stiamo già valutando"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti è stato interpellato anche sulla possibilità che Rafinha e Cancelo, entrambi arrivati in prestito con diritto di riscatto, possano restare anche la prossima stagione. Questa la risposta del manager di Certaldo: "Stiamo già facendo queste valutazioni. Bisogna sempre porsi in una certa maniera anche considerando le performance. Può darsi non abbia qualità quel calciatore, ma può darsi che si è sbagliati noi. Li valuteremo tutti. Ci sono particolari che piacciono. Mancano ancora un po' di partite, per cui mettiamo in conto tutto".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.