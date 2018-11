Spalletti sulla Superlega: "Inter out? Abbiamo blasone e grande pubblico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella conferenza stampa successiva al pareggio casalingo contro il Barcellona in Champions League il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato anche dell'ipotesi superlega europea: “L'Inter non ci sarebbe? Secondo me l'Inter ha una storia, un blasone e una forza di impatto di pubblico che dovrebbe stare nel meglio del calcio a livello mondiale. Uno stadio che partecipa così, sempre, è qualcosa da sottolineare. Loro meriterebbero il meglio. Noi con questo lavoro di poterci collocare con le grandi dobbiamo ancora crescere. Serve andare per step. Devi migliorare e modificare certe cose. Il livello da raggiungere è top, noi abbiamo iniziato e stiamo facendo un discorso corretto. Se non ci siamo dentro, sono certo che presto ci arriveremo".