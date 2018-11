Spalletti sullo stadio: "Felice dell'accordo col Milan. San Siro perfetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, ha parlato anche della questione relativa al nuovo stadio, dopo i passi in avanti dei giorni scorsi: "Sono felice sia stato trovato un accordo di collaborazione tra due società importanti come Inter e Milan che, insieme, possono raggiungere risultati maggiormente di qualità. A me San Siro piace già così, martedì ho sentito solo commenti positivi sull'impianto. Io sono per credere che ci sia sempre la possibilità di migliorare. Sicuramente Inter e Milan lo faranno con lo scopo di far sentire i tifosi dentro il salotto di casa loro".