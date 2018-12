Spalletti: "Totti? Precisazioni da fare ma lo saluto volentieri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro la Roma: "Come sta la squadra dopo il to? Sta bene perché ha fatto ciò che doveva fare. E' uscita sconfitta ma è stata sempre in partita, soprattutto il secondo tempo. La squadra ha assorbito benissimo, perché siamo abituati a non portarci dietro le vittorie o le sconfitte. Ha fatto questo viaggio dove siamo tornati tardi perché c'è stato qualche problema sul rientro, ma domani saremo comunque al top. Nainggolan? E' fuori perché ha questa infiammazione alla caviglia e poi correndo male gli si è affaticato il muscolo. Icardi? E' il classico colpetto da ematoma che però nei giorni successivi è stato smaltito. Che partita mi aspetto? Sono una squadra forte. Viene da tre campionati dove è arrivata seconda e terza, facendo molti punti. E' quasi arrivata alla finale di Champions. Ha un allenatore giovane, che fa bene al movimento calcio grazie allo studio di cose nuove e a mettere in pratica fatto di partenze dal passo, pressing e situazioni di gioco offensivi. Una squadra che vuole fare la partita nella tua metà campo. Sono importanti quesi modi di lavorare perché richiamano gente allo stadio e la Roma è una di queste squadre. Totti? Abbiamo già parlato altre volte. Non ho ancora avuto tempo di leggere il libro, perché lo voglio leggere con calma. Ho letto ciò che è stato riportato dai giornalisti. Secondo me ci sono delle precisazioni da fare, però le faremo con calma. Se lo trovo lo saluto volentieri. Io a Roma ci ho vissuto sette anni e ho voluto bene a molte persone. Ci sono moltissimi amici che magari non verranno allo stadio a festeggiarmi perché non possono, però poi rimangono buonissimi rapporti con tante persone. Nella mia gestione, anche sbagliando, ho sempre tentato di fare il bene della Roma. Ho voluto bene ai calciatori che ho allenato, compreso Totti, perché sono pezzi di vita importanti. Giocarsela all'Olimpico? Sappiamo ciò che dobbiamo fare e il nostro percorso. I comportamenti che dobbiamo portarci dietro e quelli che dobbiamo lasciare fuori".