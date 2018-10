Spalletti: "Tutti a disposizione, pensiamo solo al derby. Non al Barça"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia di derby per Luciano Spalletti, che a margine della conferenza stampa ha come di consueto risposto alle domande di Inter TV: "Tutti i giocatori sono tornati a disposizione, mi sembra che ci sia l'attenzione giusta per questo derby. Nell'ultima settimana non abbiamo pensato né al Barcellona né al campionato: solo ed esclusivamente al Milan".

Potrà esserci qualche variazione tattica?

"Noi scegliamo la formazione in base allo stato dei nostri ragazzi. La possibilità di variare qualcosa c'è, ma in base a che cosa? Nel senso: qual è la formazione giusta o chi è quel calciatore che deve giocare per forza?".

Quale sarà l'approccio?

"Noi abbiamo la possibilità di sviluppare le attese dei nostri tifosi. Abbiamo potenzialità importanti in tutti i reparti della rosa. Noi siamo l'Inter, però solo le prestazioni dei giocatori potranno dire chi sarà effettivamente da Inter".

Come si aspetta San Siro?

"Leggo di cornice meravigliosa, ma secondo me i tifosi saranno una parte del dipinto, non una cornice".