Spalletti: "Tutto il mondo Inter chiede verità. Bisogna trovare continuità"

© foto di Federico Gaetano

Intervista rilasciata ai taccuini de Il Giorno da Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter che ha parlato della sua mission in vista dell'imminente avventura sulla panchina nerazzurra: "Non ho progetti particolari, se non dire la verità. Tutto il mondo Inter chiede verità, è questa la chiave del presente e del futuro. Un anno può andar male, anche due, ma così è troppo. Bisogna cambiare e trovare continuità, Pioli sembrava esserci riuscito, ma tutto è tornato come prima. Il mio ruolo è riportare l'Inter dove merita di stare in Italia, in Europa e nel mondo, ovviamente al netto di rinforzi adeguati in difesa e FPF. E non parlo da allenatore dell'Inter, ma da conoscitore del mondo del calcio, dove il nome dell'Inter è altissimo".