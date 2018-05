Spalletti: una sostituzione e le chiavi del miracolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dentro Karamoh e fuori Rafinha. Un momento specifico dello spareggio Champions, un istante preciso nel quale probabilmente l’universo nerazzurro nella sua totalità ha pensato: “È davvero finita, è uscito il migliore” o qualcosa di simile. Un attimo che di fatto, al contrario, ha sancito il cambio di rotta dei meneghini in una gara di cui avevano perso il controllo, e ha soprattutto legittimato il ruolo del vero e proprio demiurgo di un gruppo che è decisamente andato oltre alle proprie possibilità. Della serie, meno male che a decidere è Spalletti. E così proprio con una sostituzione, ovvero il capo d’accusa principale che era stato mosso all’inappuntabile stagione del tecnico di Certaldo, il condottiero nerazzurro ha fatto all-in nei cuori dei suoi tifosi e nella fiducia, mai messa in discussione a dire il vero, della propria società: sbancando alla grande. L’apoteosi finale ha solo suggellato uno spirito di appartenenza costruito con pazienza, mattone dopo mattone, dalle urla di Riscone in difesa di quel Ranocchia che a suo modo ha addirittura trascinato i compagni con parvenze di leader nella fase più calda della stagione. Scenari che prima della cura Spalletti parevano utopici, ma che ora fanno parte della realtà del mondo nerazzurro. Perché il tecnico dell’Inter non ha abbandonato la barca quando avrebbe avuto il diritto di farlo, perché nonostante i cambi di programma si è assorbito è fatto carico di responsabilità che non spettavano (solo) a lui, e perché con le sue scelte ha riportato l’Inter laddove gli avevano chiesto che tornasse. E lo ha fatto senza gli investimenti promessi. Insomma l’identikit di un uomo al quale affidare le chiavi di un progetto che diventa ancor più credibile proprio grazie alla sua presenza.