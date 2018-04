Spalletti: "VAR? Per qualcuno comodo che cose rimanessero com'erano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, all'interno della conferenza stampa pre Atalanta ha parlato dell'episodio del rigore concesso al Real Madrid contro la Juventus. "Sul VAR ho già detto in tutte le salse. Verrà messa in pratica a livello mondiale. Bravo chi ha ideato e proposto la tecnologia. A qualcuno faceva comodo che le cose rimanessero com'erano. Sono convinto che verrà usato al più presto. Non sta comunque a me commentare le parole di altri".