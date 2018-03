Spalletti: "Venire all'Inter scelta giusta. Vorrei restare qui"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del premio Panchina d'Oro 2017: "Mi avrebbe fatto piacere se avesse vinto Gasperini, per lui è più difficile vincere rispetto ad Allegri e ha fatto un grandissimo lavoro. Penso che sia corretto dare il premio a lui per la continuità che ha dimostrato in questi anni".

Sul momento dell'Inter: "La sosta non interrompe nulla. C'è una base forte, fatta di sentimento e conoscenze, oltre alle qualità individuali. Giocheremo le prossime partite convinti delle nostre potenzialità importanti, che ci possono portare a raggiungere l'obiettivo finale. Con l'Hellas sarà una partita fondamentale, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Poi avremo il derby e due trasferte, a Torino e Bergamo: partite difficili, ma ci vorranno risposte concrete già a partire dall'Hellas".

Su Icardi non convocato da Sampaoli: "Quando si parla di lui bisogna stare attenti. Ha qualità evidenti, un carattere particolare: non va in difficoltà con una mancata convocazione o quando non fa gol, ma si riprende tutto subito. Ha una struttura caratteriale forte. Sampaoli non l'ha convocato per conoscere nuovi calciatori, ma sono sicuro che Icardi verrà convocato per il Mondiale".

Sulla classifica dell'Inter: "Venire qui è stata una bella cosa per me, mi fa piacere far parte di una società competente e vorrei rimanere qui. Ci meritiamo probabilmente questa classifica: ci sono stati dei momenti in cui non sono stato contento e altri periodi in cui i risultati nascondevano un po' di problemi a livello di gioco, ma adesso possiamo parlare di una situazione diversa e ci aiuterà nello sprint finale. Noi abbiamo portato a casa tanta roba, le nostre avversarie avevano una solidità già presente".