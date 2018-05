Spareggio 4° posto, Ausilio: "Vogliamo regalare questo sogno ai tifosi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di Inter TV il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato dello spareggio per il quarto posto con la Lazio che andrà in scena all'Olimpico in occasione dell'ultimo turno di campionato: "Siamo tutti carichi, abbiamo entusiasmo, quando ho visto il calendario a inizio stagione ho pensato subito che questa sarebbe stata una partita decisiva, ma non pensavo così, è il bello del calcio. Giocare una finale con un solo risultato a disposizione e poter rientrare in Champions, vedere che è alla portata, dà grandissima motivazione. La squadra è forte, motivata e carica e farà di tutto per regalare questo sogno ai tifosi".