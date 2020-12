Sparta Praga-Milan 0-1, la decide Hauge. I rossoneri ringraziano il Celtic e vincono il girone!

Anche una partita apparentemente inutile sulla carta diventa una notte da incorniciare per il Milan: vittoria a Praga con una squadra completamente ridisegnata. Buone indicazioni da parte di chi è sceso in campo e la sensazione che stia veramente nascendo la stella di Hauge, anche stavolta decisivo. Dulcis in fundo, il regalo inaspettato del Celtic, che pur eliminato batte il Lille e permette ai rossoneri di vincere il girone.

Pioli, qualificazione ottenuta con un turno d'anticipo, opta saggiamente per il massiccio turnover, dando spazio non solo a chi ha giocato poco, ma anche a chi non ha giocato proprio: è il caso del ventenne Pierre Kalulu, alla prima assoluta in una partita ufficiale col Milan. È come se non avessero mai giocato finora Conti (22' prima di stasera) e Duarte (27'). E spazio anche ai giovani Maldini e Colombo.

Nonostante ciò il Milan controlla per lunghi tratti la partita, ha il pallino del gioco e alla fine sblocca pure l'incontro con Hauge al 23'. Altro numero d'alta scuola per il norvegese che punta l'avversario al vertice dell'area sinistra, lo supera, sguscia fra le maglie dello Sparta e apre il destro infilando il pallone sull'angolo basso più lontano. È il suo terzo gol in questa fase a gironi di Europa League con la maglia rossonera.

Le seconde linee danno buone indicazioni, con Colombo che si fa notare per il gioco spalle alla porta e Daniel Maldini che si distingue per generosità, rincorrendo l'avversario e recuperando palloni. Piace anche Kalulu, che per essere la prima partita si mostra disinvolto e consapevole delle sue qualità. Cresce Tonali, sempre più prezioso in mezzo al campo. E con uno scenario simile il Milan controlla senza troppi problemi la partita, anche nel secondo tempo. Qualche brivido nella prima parte della seconda frazione di gara, ma Tatarusanu quando chiamato in causa ci mette una toppa. Quando lo Sparta si ritrova in dieci per l'espulsione di Polidar al 77' per fallo da dietro sul neoentrato Leao la partita sembra mettersi in discesa. In verità ancora Tatarusanu salva il successo con una grande parata al 92'. A completare l'opera le buone nuove da Glasgow: il Milan sarà testa di serie al sorteggio di lunedì a Nyon. Eviterà le potenze inglesi, l'Ajax, i Bayer Leverkusen: scusate se è poco.