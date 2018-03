Spartak Mosca, con Carrera la squadra va sempre al... Massimo

© foto di Federico De Luca

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - dopo aver vinto lo scorso anno il campionato contro ogni pronostico (titolo che mancava da 16 anni), Massimo Carrera sta confermando le sue qualità di allenatore, con il suo Spartak attualmente secondo in classifica a cinque punti dalla capolista. Cammino europeo dignitoso, con la squadra arrivata terza nella fase a gironi di Champions con il paracadute dell'Europa League, che però ha riservato ai moscoviti l'Athletic ai sedicesimi. Molto alte le possibilità di vincere la coppa nazionale, con la squadra attualmente in semifinale e sulla carta più forte delle altre rimaste.

LA SITUAZIONE ATTUALE - la dirigenza è soddisfatta, i tifosi lo amano. Un grande traguardo considerate le pressioni che comporta guidare la squadra con più seguito in Russia. Il contratto prevede un'altra stagione e non ci dovrebbero essere dubbi che il progetto continui. A maggior ragione se lo Spartak si manterrà in Champions League.

Contratto fino al 30 giugno 2019

Stipendio: 3 milioni

Permanenza: 95%