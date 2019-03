Spazio a Chiriches-Luperto. E in caso di imprevisti, già pronta l'alternativa

Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

Non sarà una serata facile per Vlad Chiriches e Sebastiano Luperto. Nella Red Bulla Arena, dove il Salisburgo da quando c'è Marco Rose in panchina non ha mai perso, il Napoli affronterà la sfida con una coppia di centrali di difesa del tutto inedita. Non c'è l'infortunato Raul Albiol, non ci saranno gli squalificati Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. E quindi spazio a chi resta. "Che hanno dimostrato di essere molto affidabili", ha dichiarato in sala stampa l'allenatore Carlo Ancelotti.

Non sarà una serata semplice. Il Salisburgo non ha solo il miglior marcatore di questa Europa League (Munas Dabbur, 7 reti), ma è anche la squadra che ha tirato più volte nello specchio della porta avversario e ha il terzo miglior attacco complessivo, con 22 gol già realizzati. Numeri che si amplificano quando gioca in casa perché è alla Red Bull Arena che la squadra di Marco Rose ha costruito le sue recenti fortune.

A tutto questo sono chiamati a rispondere Chiriches e Luperto. Ma Carlo Ancelotti nella rifinitura di ieri ha provato anche soluzioni alternative, da mettere in campo in caso di imprevisti. Nella partitella finale, ad esempio, Elseid Hysaj - che partirà come terzino destro - è stato provato come centrale di difesa. E Allan, che partirà a centrocampo, come terzino destro. Soluzione last minute, da applicare qualora dovesse esserci ulteriore emergenza nell'emergenza.