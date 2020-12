Speciale Champions - Atalanta, pesa l'incognita Gomez. Intanto Pessina è la rivelazione

È un momento molto delicato per l’Atalanta. La sfida contro il Midtjylland è diventata improvvisamente la più importante degli ultimi anni, più per quello che è successo fuori dal campo che per l’1-1 maturato alla fine della partita. Così gli strascichi della situazione Gasperini-Gomez continuano a farsi sentire. Vero è che fra due giorni toccherà giocare contro la Juventus, ma nelle interviste da tre anni a questa parte l’unico assolutamente intoccabile era il Papu, divenuto bruscamente solo una delle alternative. È finita la storia d’amore? Un interrogativo che si conoscerà solamente nelle prossime settimane. L’Atalanta è comunque una conferma, lieta novella dopo i quarti di finale della scorsa stagione. Passare il turno in un girone contro Ajax e Liverpool non era certo semplice.

Come è andata nel girone - Una sola sconfitta, in casa al Gewiss Stadium, eppure esagerata: cinque a zero subito e con la possibilità di uscire in maniera rocambolesca. Poi le vittorie fuori casa han fatto il resto: tre affermazioni su tre lontano da Bergamo, quasi come se la musichetta avesse bisogno del suo pubblico, per la prima volta sotto la Maresana, per tornare il fortino di un tempo. A parte, l’Atalanta ha sempre avuto una migliore resa nelle trasferte, non è strano che sia in Danimarca, che ad Anfield oppure alla Johann Cruyff siano arrivate tre vittorie, seppur sia una completa sorpresa.

La stella - Alejandro Gomez Sarà davvero lui la stella di una squadra che ha tantissimi gregari e una rotta da seguire? Perché se è vero che il Papu era praticamente quello che faceva saltare le difese avversarie, con i suoi movimenti e l’andare a prendere il pallone da playmaker basso, dall’altro lato rendeva quasi semplice la manovra, perché andandolo a braccare - quando l’asticella si alzava - anche i nerazzurri si ponevano limiti. Sempre posizione subjudice, come quella di Ilicic, che si candidava all’essere il trascinatore assoluto qualche mese fa, dopo Valencia, salvo poi perdersi nella pandemia e nei mille rivoli che questa situazione sta facendo sviluppare.

La rivelazione - Matteo Pessina - Passare da possibile cessione, non fatta per una questione di percentuali (la metà andrebbe al Milan) a titolare ed equilibratore di una squadra che aveva bisogno di non prendere più così tanti gol rispetto alle ultime settimane. Il centrocampista ha trovato il suo spazio, al centro, come un guastatore. Molto diverso sia da Freuler che da De Roon, più vicino al lavoro di Pasalic, che potrebbe essere il suo uomo ombra. Dovesse continuare così sarà dura toglierlo, perché è evidente che abbia dato un nuovo modo di giocare e un’altra capacità di sorprendere. Ed è anche possibile che diventi lui un titolare inamovibile, magari in attesa della rivoluzione di gennaio.

L'undici tipo - Da capire quale sarà l’intenzione di Gasperini, se tornare al 3-5-2 che lo aveva portato a fare grandi cose nei suoi primi anni di Atalanta, oppure se Gomez - troppo importante nel 3-4-1-2 - dovesse risvegliarsi e riprendersi il suo ruolo da trascinatore dietro la punta. Incognite a parte, per dieci undicesimi la formazione è fatta. L’unica variabile è proprio il Papu.

(3-5-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez, Zapata.

Coefficiente di difficoltà - 3,5/5