Speciale Champions - Atletico Madrid, Simeone ha cambiato volto. Suarez la stella

Ventisei punti in classifica in dieci giornate, prima del fine settimana, e solamente due gol subiti. Questo era il ruolino dell’Atletico Madrid prima del derby di domenica contro il Real, con gli uomini di Zidane bravi a vincere per 2-0 contro i cugini colchoneros, riaprendo il campionato che sembrava potesse già finire in caso di affermazione degli uomini di Simeone. Invece così la Real Sociedad li ha agganciati in testa, con la stessa differenza reti e gli stessi punti, ma con due partite in più: virtualmente è comunque più sei per i rojiblanco, straordinari in questo principio di stagione.

Come è andata nel girone - Incredibilmente male, nonostante questa straordinaria partenza in campionato. Il rischio di uscire all’ultima giornata esisteva, in caso di vittoria del Salisburgo, in virtù di una sola vittoria fino all’ultimo. Poi il maggior tasso tecnico ha fatto la differenza, mandando gli uomini di Simeone agli ottavi come seconda in classifica. Malissimo contro il Bayern Monaco, squadra che dovrebbe essere dello stesso cabotaggio: 4-0 netto all’andata, un pari al ritorno quando i bavaresi erano già ampiamente primi nel girone.

La stella - Luis Suarez - Impossibile non sottolineare la presenza del Pistolero uruguagio, più chiacchierato in Italia per l’esame di Perugia che non per le sue mirabolanti avventure in maglia biancorossa. Per il resto è un grande collettivo, ma dopo l’addio di Griezmann serviva un cannoniere che buttasse dentro i palloni che viaggiano nell’area avversaria. Ha anche una missione, dopo l’8-2 subito dal Barcellona la scorsa stagione. Riscattarsi per dimostrare come non fosse al passo finale della sua carriera, al contrario di quanto pensava la giunta direttiva del Barcellona che ha inculcato in Koeman la necessità di mandare via l’uruguagio.

La rivelazione - Angel Correa - Due anni fa era finito nel mirino del Milan, con l’Atletico che era anche disponibile a cederlo senza particolari paturnie. Invece in questa stagione sta giocando moltissimo, anche se con un ruolo da dodicesimo uomo per spaccare le partite. Non una grande striscia realizzata, ma nei 1000 minuti ha già dato 7 assist ai compagni, quasi più difficile che andare a rete. Giocatore che può spostare gli equilibri, anche se pure Ferreira Carrasco appare torna ai suoi migliori livelli.

L'undici tipo - Dopo anni con il solito 4-4-2, anche l’Atletico ha cambiato il suo modo di giocare, con tre difensori difficili da saltare, due esterni a tutta fascia che possono arrivare fino in fondo, sebbene Carrasco sia più chiamato a offendere, contrariamente a Trippier sulla destra, mentre il centrocampo è un’accozzaglia di fantasia, quantità e palleggio con Llorente, Koke e Saul, quasi un marchio di fabbrica. Davanti, oltre al già citato Suarez, c’è Joao Felix. Le riserve sono di alto livello, da Lemar a Renan Lodi, passando per Felipe Augusto e Vitolo.

(3-5-2) Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Saul, Ferreira Carrasco; Suarez, Joao Felix

Coefficiente di difficoltà - 4/5