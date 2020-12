Speciale Champions - Barcellona, Messi è già al passo d'addio. Pedri nuovo Iniesta?

Alle corde, acqua alla gola, con una dirigenza ancora da votare, il problema Leo Messi esploso in estate ma che continua dopo sei mesi. Il Barcellona è nel momento peggiore degli ultimi trent’anni, forse della sua storia, anche peggio dell’addio di Diego Maradona negli ottanta. Diciassette punti in campionato, poca roba, un secondo posto nel girone per un harakiri quasi annunciato contro la Juventus, quando non è bastato lo 0-2 dell’andata per rimanere aggrappati alla seggiola della prima posizione. Il Barcellona non fa paura, anche se due mesi di differenza rispetto a quello visto settimana scorsa contro la Juventus potrebbe cambiare. Curiosità: i blaugrana non possono essere pescati da nessuna italiana. Ma potrebbe esserci il Bayern Monaco.

Come è andata nel girone - Gli avversari erano Dinamo Kiev e Ferencvaros, francamente fuscelli al vento per una squadra come il Barcellona, oltre alla Juventus. I bianconeri sono stati dominati quando non c’era Cristiano Ronaldo, in compenso sono stati spazzati via una settimana fa, uno 0-3 con poche recriminazioni (magari solo per i due rigori, un pelo generosi) e tante parate di Buffon. Per il resto cinque vittorie su sei: una sola sconfitta sarebbe poco per essere considerata una crisi, se non fosse per la totale assenza di gioco che va registrandosi mese dopo mese.

La stella - Lionel Messi - Il capitano che suona mentre il Titanic affonda, ma solo perché è ancorato all’albero maestro per non sentire il canto della sirena Guardiola. Voleva andare via ad agosto, dopo l’8-2 subito dal Bayern Monaco, probabilmente ne aveva ben donde. È comunque l’uomo copertina, l’unico che può davvero trascinare i catalani fuori dalle secche di una stagione totalmente anonima, il cui unico obiettivo è quello di diminuire il monte ingaggi e sperare di alzare un trofeo al cielo di Barcellona. Perché Istanbul sembra davvero molto lontana.

La rivelazione - Pedri - Quindici presenze in campionato, alcune giocate da maestro del centrocampo. Il Barcellona sembra avere finalmente trovato un’ala sinistra che possa fare parte del tridente con Ansu Fati e… Domanda da un milione di dollari, perché Messi lascerà alla fine della stagione. Ha già segnato due gol con la maglia del Barcellona, uno in Champions League, dopo una ottima stagione al Las Palmas. Presto diventerà un punto fermissimo di questa squadra, così come della nazionale spagnola. Difficile invece capire di chi è l’erede: qualcuno diceva Iniesta, forse è ancora presto per paragonarlo.

L'undici tipo - Può giocare sia 4-3-3 che 4-2-3-1, nell’ultimo periodo Koeman sta provando più quest’ultima formazione che non la prima che ha caratterizzato un lunghissimo periodo al Barcellona. Davanti continua a esserci un’enorme potenziale offensivo, forse sporcato da Braithwaite (comunque non un titolare) mentre Messi può agire sia da centravanti che da ala a destra se non c’è Trincao. Così Coutinho e Pedri formano il tridente dietro a Griezmann, Frankie De Jong e Busquets formano la cerniera centrale. Bene anche Sergino Dest, non ritornerà Piqué, dopo la lesione al crociato che lo toglierà dal campo per un bel po’, ma probabilmente verrà sostituito da Araujo.

(4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenket, Jordi Alba; Busquets, de Jong; Messi, Coutinho, Pedri; Griezmann.

Coefficiente di difficoltà - 4/5