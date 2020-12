Speciale Champions - Borussia Dortmund, Haaland super campione. Ma Favre licenziato

Sono giorni agitati in casa Borussia Dortmund. Il passaggio del turno, nel girone della Lazio, non ha certo attutito le polemiche circa una squadra che, pur avendo uno straordinario forziere di giovani, sembra avere perso quell’unità di intenti che lo ha portato vicino alla Bundesliga negli ultimi due anni, salvo poi lasciarle sul tavolo entrambe le volte di fronte a un Bayern Monaco più forte e continuo. L’1-5 subito dallo Stoccarda, neopromosso, è stata la pietra tombale sulla gestione Favre.

Come è andata nel girone - Solo un punto contro la Lazio, in compenso una certezza nelle sfide contro le avversarie più deboli. La qualificazione, di fatto, è stata consolidata nella doppia sfida contro il Brugge, quando sono arrivati due 3-0, sia all’andata che in trasferta. Doppia vittoria anche contro lo Zenit di San Pietroburgo. La sensazione è che contro squadre più organizzate - proprio come la Lazio - gli uomini di Favre perdano la Trebisonda.

La stella - Erling Braut Haaland - Il centravanti simbolo del terzo millennio, giovanissimo eppure già planetario. Con il Borussia Dortmund ha già una media oltre un gol a partita, con il Salisburgo aveva fatto altrettanto dopo un impatto non esagerato. Con la nazionale norvegese sono arrivati sei gol in sette partite, quasi a dimostrare che cambiano le maglie ma non il risultato finale, con una tripletta alla Romania. Considerando che ha appena compiuto vent’anni ha già all’attivo 132 partite e 88 gol, una vera e propria macchina da guerra.

La rivelazione - Gio Reyna - Di due anni più giovane rispetto ad Haaland, lo statunitense - nato nel Regno Unito, proprio come il norvegese - ha esordito all’inizio del 2020 in Bundesliga, a diciassette anni appena compiuti, segnando la sua prima rete il 4 di febbraio scorso contro il St. Pauli in DFB Pokal. In questa stagione + già a quota quattro gol, le ha giocate tutte in Champions League e sembra destinato verso l’esplosione completa. Curiosità: gioca con gli Stati Uniti, è nato in Inghilterra, ha passaporto portoghese e poteva essere convocato con la nazionale Argentina perché suo nonno era nato proprio in Sudamerica. Ma ha deciso di tenere fede all’Under17 statunitense, con la quale aveva esordito tempo addietro.

L'undici tipo - Chi sostituirà Favre ha tantissime opzioni, moltissimi giovani ma anche giocatori di esperienza che potrebbero giocarsela praticamente contro tutti. Il 4-2-3-1 spesso viene utilizzato, altre volte c’è una retroguardia a tre. Nell’undici titolare c’è tantissima qualità ma anche un’esperienza difficile da vedere per tutti. Nelle ultime settimane, però, ci sono stati problemi e scelte poco comprensibili.

(4-2-3-1): Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Witsel; Sancho, Hazard, Reus; Haaland.

Coefficiente di difficoltà - 4/5