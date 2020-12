Speciale Champions - Chelsea, Lampard e il super mercato. 4-3-3 iconico

Poteva esserci - un momentaneo - sorpasso da parte del Chelsea ai vertici della Premier League. Invece Lampard ha perso la sfida contro Ancelotti, rimandando la chance per salire verso la vetta. In estate sono arrivati cinque grandi calciatori come Havertz, Thiago Silva, Werner, Ziyech e Chilwell, più il portiere del Rennes, Mendy. Insomma, un mercato opulento che per ora ha dato i suoi frutti, seppur non fino in fondo.

Come è andata nel girone - Quattro vittorie e due pareggi, una qualificazione mai davvero in dubbio e un primo posto che è arrivato con una prestazione superba contro il Siviglia, un 4-0 con quattro reti di Giroud che sarebbe - almeno nelle intenzioni - il cannoniere di riserva rispetto a Werner e Abraham. Questo per dare il quadro di una formazione che può lanciarsi verso le massime vette del calcio europeo, per profondità di rosa e bravura dei propri calciatori.

La stella - Timo Werner - Arrivato in estate dal Lipsia per 53 milioni, una cifra anche onesta per un centravanti che fa gol, ha già segnato otto volte con la maglia del Chelsea. A ventiquattro anni è a quota 117 gol, nell’anno passato è esploso esultando trentaquattro volte. Il miglior realizzatore del Lipsia nella sua storia può giocare sia da prima punta che da seconda, avendo una forza esplosiva nelle gambe, sia per la velocità che per il senso della rete.

La rivelazione - Edouard Mendy - Arrivato per 24 milioni di euro dal Rennes in estate, ha rubato il posto al portiere più pagato al mondo, ovvero Kepa. Lo spagnolo, va detto, non è più un’opzione per Frankie Lampard, ma è pur sempre un asset importante per il club inglese che dovrebbe cercare di rilanciarlo. Difficile togliere ora il posto a Mendy, perché per rendimento è probabilmente il migliore della Premier League, escludendo l’intoccabile Alisson. Incredibile pensare che tre anni fa, a venticinque anni, giocava nella seconda squadra del Reims.

L'undici tipo - Tanti i giocatori di alto livello che si alternano nel 4-3-3 di Lampard. La retroguardia è quella più definita, con Zouma e Thiago Silva come centrali, Chilwell e Azpilicueta come terzini. Kanté e Mount titolatissimi a centrocampo, con Jorginho e Kovacic che si alternano. Alle volte anche Kai Havertz. Davanti Ziyech e Werner fanno da pretoriani al centravanti Abraham, per un 4-3-3 abbastanza iconico.

(4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kanté, Jorginho, Mount; Ziyech, Abraham, Werner

Coefficiente di difficoltà - 4/5