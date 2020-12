Speciale Champions - Juventus e l'ossessione. Ma troppo dipendente da CR7

L’obiettivo di questa stagione è sempre lo stesso. Magari vincere in campionato, anche se non è un obbligo (ma l’unica cosa che conta), oppure la Coppa Italia, altro trofeo che interessa pochino. Qualsiasi cosa dovesse fare Pirlo, qualora alzasse la Champions League sarebbe perdonato. Rispetto a Sarri ci sono molte meno critiche e lo spogliatoio sembra davvero unito, pare non esserci pericolo di una cascata (di motivazioni o di scelte) ma in generale appare una gestione molto meno complicata rispetto anche solo a Sarri. Che, a dir la verità, aveva vinto il girone con 16 punti, quasi record.

Come è andata nel girone - Ferencvaros e Dinamo Kiev erano davvero avversari troppo semplici per aspettarsi una grande resistenza, mentre il Barcellona è nel momento peggiore degli ultimi trent’anni, con un inizio di campionato da zona salvezza e una Champions salvata proprio dalla pochezza degli avversari. Ciononostante l’andata è stata dominata dai blaugrana con un secco 2-0 (segnato sul filo di lana con un rigore molto discutibile) e poi i bianconeri hanno risposto con un 3-0 esaltante, sebbene due gol siano arrivati dagli undici metri e Buffon sia stato probabilmente il migliore in campo. Approdare agli ottavi come primi nel girone potrebbe portare a un accoppiamento semplice. Per fortuna.

La stella - Cristiano Ronaldo - Impossibile non citare il portoghese come il migliore giocatore della squadra. Il problema semmai è quando la squadra si identifica troppo con il proprio numero sette, peggiorando sensibilmente quando lui deve rifiatare. Oppure quando è chiamato a trascinare per forza: negli ultimi due anni ha segnato solamente lui nella fase a eliminazione diretta: cinque gol fra Atletico Madrid e Ajax due anni fa, due contro il Lione in agosto, quando i bianconeri furono estromessi dalla final eight di Lisbona con una vittoria per 2-1 (e un rigore, anche qui, abbastanza discutibile).

La rivelazione - Winston McKennie - Il gol in rovesciata contro il Barcellona è stato forse quello della consacrazione, l’assist a Dybala di ieri sera ha mostrato una discreta intelligenza calcistica. Questo statunitense arrivato in prestito con diritto di riscatto sta sorprendendo tutti per qualità e quantità. Forse non è il centrocampista che ti cambia completamente il reparto, ma è un ottimo gregario. Servono anche quelli per vincere qualcosa di importante, non soltanto le figurine. Sta facendo benissimo.

L'undici tipo -

(3-5-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Arthur, Bentancur; Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo.

Coefficiente di difficoltà - 4,5/5