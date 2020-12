Speciale Champions - Liverpool, i Reds pronti al nuovo all-in europeo. Con un Jota in più

L’eliminazione agli ottavi dello scorso anno contro l’Atletico Madrid, in quel ritorno ad Anfield con tanti tifosi quando mezza Europa era già in lockdown, brucia ancora in casa Reds. Soprattutto perché la stagione precedente gli uomini di Klopp erano arrivati senza intoppi sul tetto d’Europa. Una volta rivinta la Premier League, il Liverpool è ora pronto a tornare protagonista nell’Europa che conta. E per farlo Klopp ha a disposizione una rosa più larga rispetto al passato, anche se il ko di Van Dijk rischia di pesare alla lunga.

Come è andata nel girone - Nelle prime tre gare del girone, i Reds si sono concentrati per stabilire subito forze e gerarchie. E infatti senza particolari problemi sono arrivati tre successi con 8 gol segnati e zero subiti. Poi, dal giro di boa in poi, gli inglesi hanno tirato il fiato e sono andati avanti senza forzare. Da leggere così il ko con l’Atalanta e il pareggio all’ultima giornata contro il Midtjylland. Ma in generale il primato del girone non è mai stato seriamente in discussione.

La stella - Mohamed Salah Sempre lui, il Faraone che ha fatto innamorare la Kop. Nonostante un piccolo stop legato alla positività al Covid, l’egiziano è sempre stato presente in Europa e ha guidato i suoi con 3 gol e 1 assist. E a quasi 29 anni, l’ex Roma e Fiorentina sembra davvero pronto per caricarsi sulle spalle le sorti della squadra e guidarla a nuovi trionfi in Champions.

La rivelazione - Diogo Jota Che fosse forte lo si sapeva. Che avesse nei piedi qualità e duttilità pure. Ma alzi la mano chi fra tifosi e addetti ai lavori, avrebbe immaginato un impatto del genere del portoghese. Chiedere all’Atalanta per conferma… La tripletta segnata contro la Dea non è però il solo momento gioia per l’ex Wolves, in gol anche contro il Midtjylland. Sempre presente, da titolare o da subentrante, è un’arma in più per Klopp e alla lunga potrà aumentare ulteriormente l’importanza all’interno delle rotazioni Reds.

L'undici tipo - Difficilmente questo Liverpool può spostarsi dal 4-3-3, anche se in stagione è successo. Jurgen Klopp continua ad affidarsi ai suoi senatori, quei giocatori che negli ultimi anni hanno contribuito alle vittorie di Champions e Premier League. E così anche quest’anno il tridente Salah-Firmino-Mané parte titolare, sulla carta. Con però tante soluzioni buone per far rifiatare o dare il cambio. Il centrocampo a 3 resta quello di sempre, in attesa delle migliori condizioni di Thiago Alcantara. Interessanti gli inserimenti dei tanti giovani, soprattutto nel pacchetto difensivo.

(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané

Coefficiente di difficoltà - 5/5