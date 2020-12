Speciale Champions - Moenchengladbach, fortunati con Inter e Real. Thuram esploso

Poteva finire praticamente in tutti i modi, il girone dell’Inter. Invece, alla fine, il pareggio con lo Shakhtar ha premiato un Borussia Moenchengladbach che nelle due partite contro i nerazzurri non ha mostrato un grande potenziale, salvo poi spezzare le reni allo Shakhtar Donetsk, con 10 gol fatti in due partite (zero subiti). È una outsider, un possibile Lipsia come nella scorsa stagione, con qualche giocatore che potrebbe crescere enormemente e soprattutto una solidità che, francamente, non fa paura alle big della Champions.

Come è andata nel girone - Due vittorie contro lo Shakhtar, un pari contro l’Inter, un pari contro il Real Madrid. Il minimo indispensabile per passare il turno, senza fra l’altro brillare perché all’andata, contro i nerazzurri, avevano segnato a ogni tiro fatto. L’ultima sconfitta contro i Galacticos ha dato un pelo di paura per il passaggio del turno, tanto che a fine partita tutta la squadra aveva guardato terminare la sfida contro l’Inter con l’iPad, esultando al triplice fischio. Bravura, sì, ma anche un pelo di fortuna.

La stella - Marcus Thuram - Figlio del (al momento) più conosciuto Lilian, non fa il difensore come il padre. Però è un jolly offensivo pazzesco, può indiscutibilmente giocare sia da rifinitore che da centravanti, oppure sull’esterno. Forte fisicamente, buon senso del gol, grande velocità e rapidità. I suoi gol sono stati necessari per passare il turno, in generale si è dimostrato il migliore dei suoi e ha un futuro luminoso davanti. Probabilmente sarà l’ultima stagione in Germania.

La rivelazione - Ramy Bensebaini - Colpito dal Coronavirus in questo periodo, il difensore algerino ah già segnato due gol in tre partite di Champions, mostrando un’apprezzabile vena realizzativa a dispetto del ruolo da terzino sinistro. Può essere un’arma alternativa, non è detto che nelle prossime stagioni non finisca in una squadra al top.

L'undici tipo - Tanti giocatori offensivi per la squadra di Marco Rose, che trova anche Wolf, Hermann come alternative ai quattro davanti: Plea, capitan Stindl, Thuram e Embolo sono i fab four di una formazione che per il resto è praticamente fatta, con Sommer e Elvedi come rappresentanti svizzeri, Kramer come sindaco del centrocampo insieme a Neuhaus. Per il resto Lainer e Ginter, oltre al già citato Bensebaini, formano l’undici titolare.

(4-4-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Kramer; Plea, Stindl, Thuram; Embolo.

Coefficiente di difficoltà - 3/5