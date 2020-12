Speciale Europa League - Anversa, non è più una sorpresa. Vietato sottovalutare Mbokani & Co

vedi letture

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

29 ottobre 2020. È il giorno in cui l’Europa del calcio ha smesso di sottovalutare il Royal Antwerp. La data è quella dell’1-0 al Tottenham sul Bosuilstadion, che costò una discreta strigliata ai calciatori degli Spurs da Mourinho. La storia della formazione di Anversa affonda le proprie radici in quella del calcio belga: è stato il primo club a iscriversi alla neonata federcalcio, nel 1880. Big soltanto negli anni ’30 e ’40, è col passare del tempo diventata una formazione abituata al saliscendi dalla massima divisione alla seconda. In Pro League è tornata soltanto nel 2017, dopo oltre un decennio in serie B. In panchina c’è Ivan Leko, tecnico croato già impostosi in Belgio con Lokeren e Club Brugge.

Come è andata nel girone - Proprio la vittoria interna sul Tottenham ha fatto la differenza. Inserita nel girone con Spurs, LASK e Ludogorets, la formazione belga ha duellato con gli austriaci per il passaggio del turno, in un confronto peraltro molto equilibrato. Basti pensare che il LASK ha vinto (1-0) in Belgio e l’Anversa si è imposta in Austria (2-0). Grazie al successo su Kane & Co, però, i punti di vantaggio sono stati due. E quindi sedicesimi di finale.

La stella - Dieumerci Mbokani - Sette. Tanti sono i Paesi toccati in carriera dal centravanti congolese: pochi altri giocatori, nella rosa belga, vantano una esperienza paragonabile alla sua. Tornato nel 2018 in Belgio, dove aveva già vestito le maglie di Anderlecht e Standard Liegi, ha diviso con Jonathan David il titolo di miglior marcatore nella scorsa edizione del massimo campionato. È inoltre uno dei leader dello spogliatoio: ad aprile, nel pieno della pandemia, è stato tra i primi calciatori al mondo ad accettare una riduzione del proprio ingaggio per non appesantire la condizione del club. Attenzione anche a un altro giocatore di esperienza come l’israeliano Lior Refaelov. Al capitolo occasioni di mercato attenzione al giapponese Koji Miyoshi.

L'undici tipo - (3-4-1-2): Butez; De Laet, Batubinsika, Seck; Miyoshi, Haroun, Hongla, Juklerod; Refaelov, Gerkens; Mbokani.

Coefficiente di difficoltà - 2,5/5