Speciale Europa League - Benfica, il pericolo numero uno dell'urna. Nunez, la risposta a Cavani

vedi letture

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

È il vero spauracchio delle italiane nel sorteggio di oggi in Europa League. Il Benfica è una squadra costruita per competere in Champions, con una campagna acquisti che non ha badato a spese e ha portato giocatori di esperienza internazionale e qualità. A cui mancava una ciliegina (Cavani), comunque degnamente rimpiazzata da un talento cristallino come quello di Darwin Nunez. Stagione partita malissimo per gli uomini di Jorge Jesus, cavallo di ritorno al Benfica dopo i successi al Flamengo. Eliminato dal PAOK ai preliminari di Champions si ritrova nell'Europa minore, dove di recente è stato protagonista. Certo, la maledizione di Bela Guttmann pesa ancora, come testimoniano le finali perse nel 2013 e nel 2014. Un motivo in più per vincere il trofeo è spazzare via una volta per tutte queste dicerie.

Come è andata nel girone - Dopo la rovinosa caduta in Europa League, nonostante gli importanti investimenti fatti nell'ultima finestra di mercato, il Benfica si è agevolmente qualificato ai sedicesimi di finale, se pur non riuscendo a vincere il girone. Tre vittorie e altrettanti pareggi, due dei quali contro i Rangers che alla fine costano caro. Qualificazione avvenuta con un turno d'anticipo. Da rivedere la difesa, 9 reti incassate nonostante gli arrivi di Otamendi e Vertonghen.

La stella - Darwin Nunez Sono tanti i giocatori di qualità, dai citati Otamendi e Vertonghen, all'esterno Grimaldo. Dal capocannoniere dell'Europa League Pizzi (6 gol) a Everton Soares. Scegliamo Darwin Nunez, acquisto per il futuro ma già prezioso nel presente. L'uruguayano arriva dalla seconda divisione spagnola, ma è costato ben 24 milioni di euro. Fin qui ben ripagati. In campionato è il re degli assist, in Europa League viaggia a un gol a partita: 5 su 5 incontri disputati. E il sogno Cavani, grazie a lui, è dimenticato.

L'undici tipo - (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa, Pizzi, Weigl, Everton; Waldschimdt, Nunez. All. Jorge Jesus.

Coefficiente di difficoltà - 5/5