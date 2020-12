Speciale Europa League - Dinamo Kiev, Lucescu il guru del rilancio. Non c’è solo Supryaga

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

Una vecchia volpe in panchina per rilanciare la propria storia recente. La Dinamo Kiev si è affidata a inizio stagione a Mircea Lucescu per tornare a svettare nel campionato ucraino, dove il titolo manca dal 2016, ma anche con l’obiettivo di essere squadra pericolosa per tutti in campo europeo. Obiettivo raggiunto a metà, ché in Champions la Dinamo non ha mai davvero impensierito Juve e Barcellona, mettendo in mostra tutti i limiti di una squadra talentuosa ma abbastanza giovane. In Europa League, la storia può cambiare: non è il peggior avversario possibile, ma non sarebbe neanche una passeggiata. Stagione complicata a livello ambientale: la formazione di Kiev è stata tartassata dalle assenze per Covid-19 e lo stesso Lucescu ha promesso più volte di volersi fare da parte in plateale polemica con alcuni episodi arbitrali.

Come è andata nel girone - Bene, perché gli ucraini arrivano dalla Champions. Retrocessi sì, ma il terzo posto era comunque il massimo obiettivo possibile e la Dinamo l’ha conquistato superando il Ferencvaros. Impossibile competere davvero con giganti come Juventus e Barcellona.

La stella - Viktor Tsygankov - A inizio stagione, specie dopo il lungo e infruttuoso corteggiamento del Bologna, avremmo puntato senza grossi dubbi su Vladyslav Supryaga. Il centravanti classe 2000, però, non sta vivendo una stagione da incorniciare e ha salutato la Champions senza riuscire a sbloccarsi. Gli ha rubato la scena soprattutto questo esterno del ’97, che tra le altre cose si è tolto lo sfizio di segnare un gol al Camp Nou contro il Barça. Mancino naturale, parte a piede invertito e si accentra per fare male. Ha tanta personalità ed è l’attuale miglior marcatore in stagione della formazione di Lucescu: il calcio ucraina lo aspetta al vaglio da tempo, forse è la stagione giusta. Occhio anche al terzino sinistro Vitaliy Mykolenko: classe ’99, già sul taccuino di diverse big.

L'undici tipo - (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk; Tsygankov, Verbic, De Pena; Supryaga.

Coefficiente di difficoltà - 3,5/5